Superclasico: Brasilien - Argentinien Live im Stream & Ticker

Mit der Kapitänsbinde kam die Verantwortung, in der Bringschuld dann auch die spielerische Raffinesse zurück. Nach Toren und Vorlagen findet er gar selbst wieder zu Wort: Brasiliens Star Neymar ist am Dienstag im "Superclasico de las Americas" gegen Argentinien in Dschidda/Saudi-Arabien unumstrittener Protagonist (Fußball: Brasilien vs. Argentinien ab 19.45 Uhr im LIVETICKER).

Auch weil Lionel Messi seine WM-Enttäuschung lieber fernab der Nationalelf verarbeitet.

Und deshalb am Wochenende von einem anderen Idol der Gauchos deutlich die Leviten gelesen bekam. "Es ist sinnlos, einem zum Anführer zu machen, der vor einer Partie 20-mal aufs Klo rennt. Hören wir auf, Messi zu vergöttern", sagte unerwartet kritisch, aber gewohnt provokativ Diego Maradona aus seinem "Exil".

Und während Messi die Länderspielpause auskostet, am Sonntag im großen Familienkreis im idyllischen Vorpyrenäen-Dorf Bolivar gemütlich speiste und dies auf Instagram auch noch demonstrativ kundtat, tischt nach seinen WM-Sperenzchen ein scheinbar geläuterter Neymar beim fünfmaligen Weltmeister wieder groß auf. Zunächst mit je einem Tor gegen die USA (2:0) und El Salvador (5:0), am Freitag mit zwei Vorlagen beim 2:0 gegen Saudi-Arabien.

Neymar nimmt Führungsrolle ernst

Neymar nimmt die Führungsrolle in der "Selecao" ernst. "Ich habe ihnen schon in der Kabine gesagt, dass die nächste Partie etwas ganz Besonderes ist, weil es gegen Argentinien geht", berichtete Neymar direkt nach dem Sieg gegen die "Saudis", in dem er wie auch zuletzt im Trikot von Paris Saint-Germain als Taktgeber mit Spielwitz brillierte.

Beim als Superclasico titulierten Duell der südamerikanischen Erzrivalen im König-Abdullah-Stadion wartet auf den Sieger gar eine Trophäe, weshalb bei Remis nach 90 Minuten ein Elfmeterschießen vorgesehen ist. Einen Pokal mit der Nationalelf in die Höhe strecken: Für Neymar wäre es ein Teil der Wiedergutmachung. Für Messi bleibt es ein Traum.

Belgien erwartet die Niederlande

Neben dem Duell zwischen Brasilien und Argentinien kommt es am Abend noch zu einem weiteren spannenden Aufeinandertreffen. Im Nachbarschaftsduell empfängt die Nationalmannschaft aus Belgien das Team aus den Niederlanden (Fußball: Belgien vs. Niederlande ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Nach dem souveränen 3:0-Sieg in der Nations League gegen Deutschland ist die Truppe von Trainer Ronald Koeman in bester Verfassung. Doch auch der WM-Dritte Belgien hat große Ambitionen gegen seinen Nachbarn zu gewinnen.

Gespielt wird im König-Baudouin-Stadion in Brüssel.