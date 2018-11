Brasiliens Trainer-Ikone Felipe Scolari hat mit SE Palmeiras die nationale Meisterschaft gewonnen. Der Weltmeistercoach von 2002 sicherte sich mit dem Klub aus Sao Paulo durch ein 1:0 (0:0) bei Vasco da Gama am vorletzten Spieltag den Titel. Palmeiras festigte mit dem zehnten Triumph seine Stellung als nationaler Fußball-Rekordmeister.

Der 70-jährige Scolari, der zuvor nur 1996 mit Gremio Porto Alegre in der Meisterschaft erfolgreich war, hatte die "Grünen" nach zweieinhalb Jahren in China erst im Juli übernommen, blieb seitdem aber in 21 Ligaspielen ungeschlagen. "Felipao", dem als Makel aber das blamable 1:7 gegen Deutschland im WM-Halbfinale 2014 anhaftet, hat bereits zweimal zuvor bei Palmeiras gearbeitet.

In seiner langen Karriere trainierte er unter anderem den FC Chelsea und die portugiesische Nationalmannschaft.