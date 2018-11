Der ehemalige englische Nationalmannschaftskapitän Wayne Rooney erhält ein Abschiedsspiel durch den Verband FA und streift nochmals das Trikot der Three Lions über. Das bestätigte die FA am Sonntag. Die Partie soll am 15. November im Wembley-Stadion gegen die USA stattfinden.

Der 33-Jährige bestritt für England 119 Länderspiele und erzielte dabei die Rekordzahl von 53 Treffern. Seit zwei Jahren hatte der einstige Torjäger von Manchester United und des FC Everton nicht mehr für das Fußball-Mutterland gespielt.

Rooney kickt derzeit in der MLS für DC United aus Washington. "Ich bin wirklich berührt und freue mich unheimlich darauf, nochmals für England in Wembley spielen zu dürfen", sagte Rooney.