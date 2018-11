Es ist der 14. November 2012. Schweden testet gegen die englische Nationalmannschaft in der Friends Arena in Solna.

Auf der Anzeige leuchtet bereits die 90. Minute auf. Nach Toren der Engländer Danny Welbeck und Steve Caulker sowie einem Hattrick von Zlatan Ibrahimovic auf der Gegenseite steht es 3:2 für die Schweden. Englands Keeper Joe Hart will einen weiten Pass am Sechzehner per Kopf retten - der Versuch missglückt.

Ibrahimovic läuft dem hohen Ball noch einige Schritte nach und fackelt nicht lange. Der Schwede springt in die Luft, setzt in fast zwei Metern Höhe zum Fallrückzieher an und trifft die Kugel mit voller Wucht.

Ibrahimovic mit legendärem Fallrückzieher

Technisch sehr anspruchsvoll, zumal er sich im vollen Lauf befindet, seitlich zum Tor und rund 25 Meter davon entfernt.

Hart und den anderen Three Lions-Kickern bleibt der Mund offen stehen, Rettungsversuche sind sinnlos. Der Ball fliegt über den Torwart und die englischen Verteidiger hinweg ins Netz. Der Sieg ist den Schweden nicht mehr zu nehmen.

Lob von Hodgson und Gerrard

"Es war, als ob man bei einem Videospiel zuschaut", sagte der englische Teamchef Roy Hodgson nach dem Kunstschuss. Auch Englands Star Steven Gerrard ist voller Anerkennung: "Es ist das beste Tor, das ich in meinem Leben gesehen habe. Ein größeres Kompliment kann ich nicht machen." Nur wenige Spieler können einen Ball, der so weit in der Luft ist, derartig spielen. Aber Ibrahimovic könne es, er sei ein ganz spezieller Fußballer.

Was dabei nicht untergehen darf: Der Schwede netzte bereits zum vierten Mal ein und machte in den letzten 13 Minuten aus einem 1:2 ein 4:2 für die Gastgeber. Ibrahimovic zerlegte die Three Lions quasi im Alleingang und krönte seinen Gala-Auftritt mit einem Treffer der Kategorie "Jahrhunderttor".

Der Schütze selbst analysierte die Aktion, als sei es das normalste der Welt. "Ich habe gesehen, dass der Torhüter weit vor dem Tor steht, da habe ich es einfach versucht. Zum Glück ist der Ball rein gegangen", sagt Ibrahimovic nach dem Spiel. Sein Tor-Jubel nach dem Kunststück ist dafür umso ausgelassener.

Medien feiern Ibrahimovic

Die europäischen Medien überschlugen sich nach dem Gala-Auftritt. Besondere Aufmerksamkeit bekam natürlich der Fallrückzieher des Schweden. Auch Mehmet Scholl war aus dem Häuschen:"Der wiegt 90 Kilo und macht so ein Tor in der 90. Minute. Das ist Wahnsinn."

Die französische L’Equipe lobte das Tor mit der Schlagzeile "Ibrahimagisch! Zlatan holt zehn von zehn möglichen Punkten". Für das spanische Blatt El Mundo war die Aktion "eine Augenweide."

Bitter: Der legendäre Treffer von Ibrahimovic schaffte es nicht in die Auswahl der FIFA zum Tor des Jahres. Die Liste wurde bereits wenige Stunden vor dem Duell zwischen Schweden und England bekanntgegeben.