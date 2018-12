Sierra Leone ist von der afrikanischen Fußball-Konföderation CAF in der Qualifikation zum Afrika-Cup disqualifiziert worden. Dies gab die CAF am Montag in Kairo bekannt. Der Weltverband FIFA hatte den Nationalverband Sierra Leones bereits im Oktober wegen Einmischung der Regierung in Verbandsangelegenheiten suspendiert.

Alle Spiele von Sierra Leone in der Afrika-Cup-Ausscheidung werden annulliert, womit Kenia und Ghana bereits für die Endrunde qualifiziert sind.

Laut FIFA wurden die Präsidentin des Nationalverbandes SLFA, Isha Johansen, und Generalsekretär Christopher Kamara von der Politik entmachtet. Die FIFA hatte in einem Schreiben den Sportminister des Landes aufgefordert, beiden Personen den Zugang zu den Geschäftsräumen der SLFA wieder zu gestatten.