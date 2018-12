Die besten Bänke Europas zum Durchklicken:

Wenn Paco Alcacer bei Borussia Dortmund eingewechselt wird, darf man sich als BVB-Fan schon auf einen Torjubel gefasst machen.

Ungeachtet der ersten Saisonniederlage in Düsseldorf scheint es, als könnten die Schwarz-Gelben in dieser Spielzeit so gut wie jeden Spieler ersetzen und einsetzen.

Trainer Lucien Favre versteht es, seinen Kader bei Laune zu halten und jedem genügend Einsatzzeiten zu geben - 17 verschiedene Torschützen sprechen eine deutliche Sprache.

Aber wie schlägt sich die BVB-Bank im internationalen Vergleich? Und wo siedelt sich der viel gescholtene Kader des FC Bayern an?

SPORT1 hat die besten Bänke Europas in einem Ranking zusammengestellt.