Rund 10.000 Kilometer von der Keimzelle aller Rivalität entfernt streiten am Sonntag (ab 20.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVETICKER) im Estadio Santiago Bernabeu, wo Real Madrid als amtierender König Europas regiert, River Plate und Boca Juniors um Südamerikas Klubkrone.

"Komisch, hier in Madrid zu sein", sagte Boca-Präsident Daniel Angelici nach der Landung. Der 54-Jährige setzte auch noch auf spanischem Boden bis kurz vor dem Spieltag alle juristischen Hebel in Bewegung. Nach der Abfuhr durch die Berufungskammer der Disziplinarkommission des südamerikanischen Fußballverbandes CONMEBOL für den Versuch, sich den Titel am Grünen Tisch zusprechen zu lassen, schaltete der sechsmalige Libertadores-Cup-Champion inzwischen schon den Internationalen Sportgerichtshof CAS ein.

Zwar lehnte die letzte sportrechtliche Instanz am Samstag einen gleichlautenden Eilantrag ab. Doch sollte Boca das Match in Madrid verlieren, geht das Duell damit in der Schweiz auch noch in die juristische Verlängerung.

SPORT1 begleitet alle Entwicklungen im Vorfeld des Finales zwischen River Plate und Boca im Newsblog.

+++ River Plate-Fans feiern in Madrid +++

Beste Stimmung am Vorabend des Copa-Finales in Madrid. Die Anhänger von River Plate feiern auf der Puerta del Sol.

+++ Mehr Polizisten als beim Clasico +++

Für die Sicherheitskräfte in Madrid ist der Argentinien-Klassiker schlicht "das Aufeinandertreffen mit dem größten Risiko in der Geschichte der Stadt", wie die Zeitung El Pais schrieb. Deshalb kommen mehr Polizisten zum Einsatz als beim spanischen Clasico zwischen Real und dem Erzrivalen FC Barcelona. Ein Sicherheitsgürtel zwischen den beiden rivalisierenden Fangruppen soll Ausschreitungen verhindern.

+++ Die Copa ist da +++

Um diese riesige Trophäe geht es am Sonntagabend.

+++ Boca-Fans eskalieren +++

+++ Schwarzmarkt floriert +++

+++ River besichtigt Rasen +++

River hat heute den Rasen im Bernabeu besichtigt, Boca offenbar nicht. Dafür kommt angeblich die gesamte Boca-Truppe nachher zum Abendessen mit dem Präsidium ins Stadion.

+++ Stadien bleiben geschlossen +++

Wegen der brisanten Sicherheitslage bleiben die Stadien der beiden Copa-Libertadores-Finalisten in Buenos Aires am Sonntag während des Final-Rückspiels geschlossen. Weder die Arena von River Plate noch das Stadion der Boca Juniors erhielt die Freigabe für Public-Viewing-Veranstaltungen.

Den Sieger des brisanten Duells können die Fans dagegen an gewohnter Stätte feiern. Der "Obelisco" auf der zentral gelegenen Plaza de la Republica wurde von den Behörden für den Fan-Ansturm des siegreichen Klubs freigegeben.

+++ River Plate bleibt Favorit +++

Trotz der Verlegung ins Madrider Estadio Santiago Bernabeu gilt River Plate weiterhin als Wettfavorit im Final-Rückspiel der Copa Libertadores gegen den Stadtrivalen Boca Juniors. Nach dem 2:2 im Hinspiel in Bocas Bombonera-Stadion in Buenos Aires sieht Sportwettenanbieter bwin die Millonarios mit einer Quote von 1,65 für den Titelgewinn in der besseren Ausgangsposition, Boca wird dagegen nur mit einer Quote von 2,10 notiert. Für einen Sieg von River Plate innerhalb der regulären Spielzeit wird das 2,55-Fache des Einsatzes ausbezahlt, ein Erfolg von Boca bringt das 3,10-Fache ein. Ein Remis nach 90 Minuten wird mit einer Quote von 2,80 geführt.

So können Sie die Partie LIVE verfolgen:

TV: SPORT1+

Stream: SPORT1+/Dazn

Ticker: SPORT1.de