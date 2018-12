Ex-Island-Coach Heimir Hallgrimsson wird Trainer von Al-Arabi in Katar Island-Held übernimmt Klub in Katar - von Sportinformationsdienst / Lesedauer: 2 Minuten

Heimir Hallgrimsson führte Island erstmals zu einer Fußball-WM © Getty Images

Aus Island in die Wüste: Heimir Hallgrimsson geht einen neuen Trainerjob in Katar an. Der Coach erreichte in seiner Heimat Heldenstatus.