Aktiv ist Ronaldinho seit Anfang des Jahres nicht mehr, Lust auf Fußball hat der ehemalige brasilianische Superstar auch mit seinen 38 Jahren immer noch.

Also ließ es sich der ehemalige Weltfußballer am vergangenen Wochenende nicht nehmen, bei einem Hallenfußball-Spiel mitzumischen. Die Partie in Sao Paolo, die von Ex-Stars wie Denilson organisiert wurde, lockte über 10.000 Fans an. Auch Ex-Bundesliga-Star Ze Roberto kickte mit.

Doch eigentlich zeigt sich Ronaldinho zur Zeit nur ungern in der Öffentlichkeit, denn er hat Probleme mit der spanischen Justiz. Gemeinsam mit seinem Bruder Roberto de Assis hatte der ehemalige Spieler vom FC Barcelona, AC Mailand und Paris Saint-Germain in einem Naturschutzgebiet illegal den Bau einer Zuckermühle in Auftrag gegeben.

Um den Fragen der Journalisten zu entgehen, flüchtete er direkt nach dem Spiel in einer Limousine - und schickte seinen Doppelgänger zu den wartenden Fans. Das berichteten mehrere brasilianische Medien. Der Ersatz-Ronaldinho lachte, tanzte und gab kleine Gesangseinlagen zum Besten, während sich der echte Superstar selbst unbemerkt vom Acker machte.

Ronaldinho und sein Bruder wurden zu einer Millionenstrafe verurteilt, die sie aber noch nicht bezahlt haben sollen. Deshalb sollen ihnen bereits ihre Pässe und mehrere Luxuswagen beschlagnahmt worden sein.

Zuletzt tauchten Berichte auf, nachdem Ronaldinho nur noch 5,80 Euro auf dem Konto habe.