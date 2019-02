Japan gilt als eines der saubersten Länder der Erde.

Diesen Ruf hat die Fußball-Nationalmannschaft erneut unterstrichen. Beim Asien-Cup unterlagen die Japaner im Finale Katar mit 1:3 und waren sicherlich frustriert und enttäuscht.

Nach der Partie wäre es nicht verwunderlich gewesen, wenn das Team seinen Müll nach der Partie in der Kabine gelassen hätte. Doch nicht so die Japaner. Sie räumten die Umkleide blitzblank auf und hinterließen auf dem Whiteboard noch eine Dankesbotschaft in drei Sprachen.

Bereits bei der WM 2018 waren die Asiaten aufgefallen, als sie nach dem WM-Aus gegen Belgien im Viertelfinale, ebenfalls eine saubere Kabine hinterließen. Auch Japans Fans sorgten in Russland für Aufsehen, als sie nach der Partie gegen Kolumbien ihren Müll von der Tribüne entfernten.