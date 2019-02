Trainer Alexander Zorniger (51) wurde am Montag beim dänischen Erstligisten Bröndby IF entlassen. Das teilte der Klub auf seiner Webseite mit.

Nach einer 1:2-Niederlage bei Esbjerg fB am Sonntag in der dänischen Meisterschaft und nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen entschied sich der Klub, die Trennung zu vollziehen. Dabei hatte der ehemalige Coach von RB Leipzig und des VfB Stuttgart sein Team noch in der vergangenen Saison zur Vizemeisterschaft geführt.

Aktuell steht Bröndby IF nach enttäuschendem Saisonverlauf mit 22 Punkten Rückstand auf den Tabellenführer FC Kopenhagen nur auf Platz vier.