Der kometenhafte Aufstieg von Real Madrids Supertalent Vinicius Junior findet auch in der brasilianischen Nationalmannschaft eine Fortsetzung.

Das 18 Jahre alte Juwel wurde für die Testspiele gegen Panama und Tschechien erstmals in die Selecao berufen. Bei den Königlichen hat der Jungstürmer, der im September 2018 für Real debütierte, vorerst Superstar Gareth Bale auf die Bank verdrängt.

Die Duelle mit Panama am 23. März in Porto und Tschechien drei Tage später in Prag sind für Nationaltrainer Tite der letzte Testlauf vor der Copa America (14. Juni bis 7. Juli) im eigenen Land.

Während Superstar Neymar wegen seiner Fußverletzung fehlt, kehrt Routinier Dani Alves, Klubkollege bei Paris St. Germain, nach mehr als einjähriger Abstinenz in den Kader zurück.