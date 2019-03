Der langjährige australische Fußball-Nationalspieler Tim Cahill hat das Ende seiner Karriere verkündet. "Es war großartig, für Teams aus vier Kontinenten gespielt zu haben", sagte der 39-Jährige: "Ich hatte eine große Karriere und bin sehr dankbar."

Cahill hat 108 Länderspiele bestritten und an den Weltmeisterschaften 2006, 2010, 2014 und 2018 teilgenommen. Mit 50 Treffern ist er Rekordtorschütze der Australier.

Im Vereinsfußball verbrachte Cahill die meiste Zeit in England, er war aber auch in den USA, China und Australien aktiv. Zuletzt spielte er für den FC Jamshedpur in Indien.