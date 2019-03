Der österreichische Bundesligist Austria Wien hat sich von seinem deutschen Trainer Thomas Letsch getrennt.

Der 50-jährige Esslinger war seit Ende Februar 2018 als Nachfolger von Thorsten Fink bei den Violetten tätig gewesen. Co-Trainer Robert Ibertsberger wird interimistisch ab Mittwoch übernehmen.

"Wir haben zuletzt sehr intensive Gespräche geführt und die Entscheidung getroffen, dass wir der aktuellen Situation Rechnung tragen und handeln müssen. Wir haben eine Verpflichtung und können kein Risiko gehen, auch wenn es mir menschlich sehr leid tut", sagte Vereinspräsident Frank Hensel zu der Entscheidung.

Anzeige

Letsch mit schlechter Punkteausbeute

Die Austria ist derzeit Tabellendritter in der österreichischen Bundesliga, hat jedoch zu Platz zwei 13 Punkte Rückstand. Am Wochenende verloren die Violetten ihr Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten SCR Altach mit 1:3. Insgesamt kassierte die Austria unter Letsch 15 Niederlagen in 33 Ligaspielen.