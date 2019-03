Rekord-Weltmeister Brasilien hat am Montag eines seiner großen Fußball-Idole verloren. Im Alter von 75 Jahren verstarb Coutinho, mit der Selecao 1962 Weltmeister und beim FC Santos langjähriger Sturmpartner von Pele, nach Informationen von Globoesporte an einem Herzinfarkt. "Es ist ein großer Verlust", reagierte Pele geschockt von der Nachricht.

Der dreimalige Weltmeister erinnerte: "Der Doppelpass zwischen Pele und Coutinho hat Brasilien in der Welt bekannter gemacht. Ich bin mir sicher, dass wir eines Tages auch im Himmel Doppelpass spielen." Der Leichnam Coutinhos wurde noch in der Nacht zu Dienstag im Salao de Marmore in der Santos-Arena Vila Belmiro aufgebahrt, wo viele Fans Abschied vom Idol nahmen.

Coutinho sammelte viele Titel mit Santos

Coutinho erzielte für Santos 368 Tore in 451 offiziellen Partien, holte mit dem Klub u.a. zwei Weltpokal-Titel, zwei Triumphe im Libertadores-Cup und fünf brasilianische Meisterschaften. Bei der WM 1962 war der damals 19-Jährige zwar im Kader, kam wegen einer Verletzung jedoch zu keinem Einsatz. Für die Selecao bestritt der Mittelstürmer 15 Länderspiele (6 Tore).