Serbiens Fußball-Nationaltrainer Mladen Kristajic hat dem Frankfurter Top-Stürmer Luka Jovic im Duell mit Deutschland eine Einsatzgarantie gegeben.

Nach dem Ausfall des ursprünglich eingeplanten Aleksandar Mitrovic (FC Fulham) werde der 21-Jährige am Mittwoch (Länderspiel: Deutschland - Serbien, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) sicher auf dem Platz stehen, sagte Krstajic. Jovic, der in der Bundesliga in dieser Saison bislang 15 Tore erzielt hat, würde erst zum vierten Mal für Serbien auflaufen.

Für Krstajic ist das Personalpuzzle in Wolfsburg "keine leichte Situation". Neben Mitrovic muss er auch auf Kapitän Aleksandar Kolarov (AS Rom), Dusan Tadic (Ajax Amsterdam) und Jovics Teamkollegen Filip Kostic (Eintracht Frankfurt) verzichten. Das Quartett reist erst zum EM-Qualifikationsspiel am Montag in Portugal an. Nemanja Matic (Manchester United) und Aleksandar Prijovic (FC Ittihad) stehen Krstajic in beiden Partien nicht zur Verfügung.

Trotz des Umbruchs bei der DFB-Elf sieht der frühere Bundesligaspieler Krstajic (Bremen und Schalke) Deutschland weiter als "Weltmacht. Das haben sie jahrelang bewiesen. Was jetzt passiert, ist ein normaler Prozess", sagte der 45-Jährige, der Serbien seit Dezember 2017 trainiert.