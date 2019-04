Die besten Teenie-Torschützen Europas zum Durchklicken:

Am Wochenende traf Jadon Sancho erneut doppelt. Der 19 Jahre alte Engländer des BVB erzielte bereits sein zehntes Saisontor.

Auch Kai Havertz traf am Wochenende, ebenso wie Moise Kean. Sie alle sind unter 20 und netzten bereits mehrfach in ihren Ligen ein. Doch wer ist der beste Teenie-Torschütze in Europas Topligen? SPORT1 macht den Check.