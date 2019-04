Die Top 10 der Keeper zum Durchklicken:

Der FC Barcelona steht nach zwei Siegen über Manchester United im Halbfinale der Champions League. Auch dank Marc-Andre ter Stegen, der in beiden Spielen kein einziges Gegentor kassierte.

"Er ist für mich der beste Torwart der Welt", sagte Barcas Präsident Josep Bartomeu der Süddeutschen Zeitung. "Er ist gut auf der Linie, er hat großartige Reflexe, kann sehr gut mit dem Ball umgehen."

Deutlicher kann ein Loblied kaum klingen - für jenen, der im deutschen Tor immer noch Manuel Neuer den Vorzug geben muss. Der Keeper des FC Bayern galt lange Zeit als die unangefochtene Nummer eins im Weltfußball - nach zahlreichen Verletzungen am Fuß oder der Wade wird er als solche aber kaum noch wahrgenommen.

Doch ist ter Stegen wirklich der beste Torhüter Europas? Und wo steht Neuer aktuell? SPORT1 zeigt eine hauseigene Top 10 und ermittelt, wer an der Eins thront - rein gemessen an dem, was in der aktuellen Saison passiert ist.