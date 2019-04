Der Coach des italienischen Erstligisten AC Florenz, Stefano Pioli, ist am Dienstag zurückgetreten. Dies berichteten italienische Medien übereinstimmend.

Pioli zog offenbar die Konsequenzen aus der 0:1-Niederlage gegen den Tabellenvorletzten Frosinone Calcio am vergangenen Sonntag. Der toskanische Klub, der seit fast vier Monaten keine Partie mehr gewonnen hatte und in den letzten sieben Partien nur vier Punkte holen konnte, belegt mit 39 Punkten Platz zehn in der Tabelle, erreichte jedoch das Pokal-Halbfinale.

Pioli, der den Klub seit 2017 trainiert, entschloss sich zum Rücktritt, nachdem das Klubmanagement beschlossen hatte, nicht auf die Option für seine Vertragsverlängerung zurückzugreifen.

Als mögliche Nachfolger gelten der Ex-Sevilla-Coach Vincenzo Montella sowie der Ex-Trainer der AS Rom, Eusebio Di Francesco.