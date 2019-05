Der englische Traditionsklub Bolton Wanderers ist an einem neuen Tiefpunkt angelangt. Nach dem Abstieg aus der zweitklassigen Championship in der am 5. Mai beendeten Saison hat der fünfmalige FA-Cup-Sieger Insolvenz angemeldet.

Dies gab der Klub am Montag bekannt. Damit müssen die Wanderers mit einem Abzug von zwölf Punkten in die kommende Saison der drittklassigen League One starten.

Bolton hatte von 2001 bis 2013 durchgehend in der Premier League gespielt und 2004/05 unter anderem mit Jay-Jay Okocha als Sechster seine beste Platzierung erreicht.

In der abgelaufenen Spielzeit waren die Wanderers mehrmals durch finanzielle Probleme wie ausgebliebener Gehaltszahlungen aufgefallen.