Den deutschen U17-Fußballerinnen müssen bei der EM in Bulgarien um den Einzug ins Halbfinale bangen.

Nach dem überzeugenden 4:0 zum Auftakt gegen England verlor die Auswahl von Trainerin Ulrike Ballweg am Mittwoch in Kawarna gegen die Niederlande mit 2:3 (1:3).

In ihrer abschließenden Partie in Gruppe B spielen die DFB-Juniorinnen am Samstag (15.30 Uhr LIVE auf SPORT1+) gegen Österreich und müssen unbedingt gewinnen, um den Halbfinaltraum am Leben zu halten.

Marleen Rohde (24.) brachte das deutsche Team gegen Oranje in Führung, doch nur eine Minute später glich Lotje de Keijzer (25.) aus.

Noch vor der Pause erhöhten Samantha van Diemen (30.) und Nikita Tromp (43., Foulelfmeter). Jule Brand (42.) hatte zuvor den Strafstoß verursacht und Gelb-Rot gesehen. 22 Minuten nach ihrer Einwechslung gelang Carlotta Wamser (81.) nur noch der Anschlusstreffer.