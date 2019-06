Luis Suárez war die tragische Figur im Viertelfinale der Copa América zwischen Uruguay und Peru.

Zunächst wurde sein vermeintlicher Siegtreffer wegen einer Abseitsstellung aberkannt, dann verschoss er im Elfmeterschießen als einziger Spieler und schied mit Uruguay auf die bitterste Art und Weise aus. (Zum Spielbericht)

Nach dem Spiel lag der Starstürmer des FC Barcelona minutenlang fast regungslos auf dem Rasen, sein Trikot über den Kopf gezogen. Der Traum vom lange ersehnten ersten Titel seit 2011 war ausgeträumt.

Neymar stärkt Suarez den Rücken

In einer der bittersten Stunden der Karriere des 32-Jährigen stand ihm dann aber einer der größten Stars des Fußballs bei.

"Steh' wieder auf", schrieb Suárez' ehemaliger Teamkollege Neymar in seiner Instagram-Story neben ein Video, auf dem Suárez zu sehen ist, wie er weinend auf dem Rasen liegt.

"Du bist großartig, Bruder. Ich liebe dich, mein Freund", schrieb der Brasilianer, der die Copa América selbst verletzt verpasst.

Finden die Freunde beim FC Barcelona wieder zusammen?

Der 27-Jährige spielte mit Suárez von 2014 bis 2017 drei Jahre lang zusammen bei Barca. Momentan steht eine Rückkehr von Neymar zu den Katalanen im Raum. Mit Suárez und Lionel Messi ist auch nach seinem Wechsel zu Paris Saint-Germain immer in Kontakt geblieben.

Zuletzt hatte Messi im Interview mit Fox Sports Argentinia von einer WhatsApp-Gruppe der drei berichtet. Sie soll den Namen "Die drei Sudacas" (in etwa: die drei Lateinamerikaner) haben. Außerdem bestätigte Messi in dem Interview, dass er von Neymars Wunsch wisse, wieder in Barcelona zu spielen.

Der FC Barcelona prüft im Moment alle Möglichkeiten, wie ein Transfer von Neymar realisiert werden kann. Die drei Freunde könnten also bald wieder vereint sein.