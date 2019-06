Frankreich: Zwangsabstieg für AS Nancy und FC Sochaux in dritte Liga

Die französischen Traditionsklubs AS Nancy und FC Sochaux müssen in die dritte Liga zwangsabsteigen.

Die Fußball-Finanzbehörde DNCG reagierte damit auf die desolate finanzielle Situation der bisherigen Zweitligisten, die sportlich knapp den Klassenerhalt erreicht hatten. Beide Klubs können und wollen Einspruch einlegen.

Nancy, Pokalsieger von 1978, hatte zuletzt 2016/17 in der höchsten Liga gespielt. In der Saison 2006/07 schaltete der Klub aus Lothringen Schalke 04 im UEFA-Cup aus. Der zweimalige Meister Sochaux, 2007 noch Pokalsieger, war zuletzt 2013/14 in der Ligue 1 am Start.