Der ehemalige deutsche Nationalspieler Sidney Sam soll beim belgischen Klub RSC Anderlecht vorspielen.

Das berichtet das belgische Blatt Het Laatste Niewus. Demnach soll Sam derzeit zur Probe mittrainieren. Bei Anderlecht würde er auf seinen ehemaligen HSV-Mitspieler Vincent Kompany treffen, der zur kommenden Saison als Spielertrainer den belgischen Rekordmeister übernimmt.

Sams auslaufender Vertrag in Bochum war nicht verlängert worden. Sam erzielte zwei Tore in 19 Einsätzen in der abgelaufenen Saison. Der 31-Jährige bestritt 2013 fünf Länderspiele für das DFB-Team. Letztmals im Kader von Bundestrainer Joachim Löw stand er beim EM-Qualifikationsspiel gegen Schottland im September 2014.