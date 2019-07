Wer wird der Nachfolger von Luka Modric? Der Mittelfeldspieler von Real Madrid gewann im letzten Jahr die Wahl zum FIFA-Weltfußballer.

An diesem Mittwoch gibt der Fußball-Weltverband in den vier Kategorien die Nominierten für den Best Fifa Football Award 2019 bekannt. Die Öffentlichkeit wählt den Sieger aus einer Vorauswahl der zehn besten Spieler und Trainer im Jahr 2019 in jeder Gruppe.

Bekanntgabe beginnt um 13:00 Uhr

Die erste Gruppe von Nominierten wird um 13:00 Uhr MEZ für den besten Frauentrainer bekannt gegeben, gefolgt vom besten Herrentrainer um 14:00 Uhr MEZ.

Die Top 10 der besten Spielerinnen werden um 15:00 Uhr MEZ und die der Männer eine Stunde später bekannt gegeben.

Neville und Ellis und nominiert

Bei der Wahl zum besten Frauentrainer wurden erwartungsgemäß Jill Ellis und Phil Neville nominiert. Der ehemalige englische Nationalspieler führte die Engländerinnen bei der WM auf Platz vier. Ellis verteidigte mit dem US-Team ihren Weltmeistertitel.

Italiens Milena Bertolini, Schwedens Peter Gerhardsson, Japans Futoshi Ikeda, Spaniens Antonia Is, Arsenals Joe Montemurro, Lyons Reynald Pedros, Paul Riley von North Carolina Vourage und die Niederländerin Sarina Wiegman ergänzen die engere Auswahl der Trainerinnen.

Deutsche Trainer- und Trainerinnen gingen dieses Mal leer aus.

Modric siegt vor Ronaldo

Real Madrids Mittelfeldspieler Luka Modric gewann 2018 den Männerpreis als bester Spieler. Zum ersten Mal seit elf Jahren scheiterten Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi an der Auszeichnung als Fußballer des Jahres.

Der portugiesische Stürmer Ronaldo wurde Zweiter, während der beste Torschütze der Premier League 2017/18 in Liverpool, Mohamed Salah, auf den dritten Platz gewählt wurde.

Deschamps siegt bei den Trainern

Frankreichs Trainer Didier Deschamps, dessen Mannschaft Modrics Kroatien im WM-Finale mit 4:2 besiegte, wurde zum besten Herrentrainer gekürt.

In der Kategorie Frauen wurde die brasilianische Legende Marta als beste Frauenspielerin zum sechsten Mal ausgezeichnet, nachdem sie ihr Land zum Copa-América-Feminina-Titel geführt hatte.

Die Abstimmung in den Spieler- und Trainerkategorien wird von Spielführern und Trainern der Nationalmannschaft, ausgewählten Journalisten und einer Online-Umfrage von Fans durchgeführt. Auf jede Stimme entfallen 25% der Gesamtsumme.