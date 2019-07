Im Rahmen des International Champions Cups ICC sorgen Manchester United und Inter Mailand für einen Hauch von Europapokalluft in Singapur. (ICC: Manchester United - Inter Mailand, ab 13.30 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Für beide Teams ist es der Auftakt in den diesjährigen ICC, dementsprechend wenig Aussagekraft wird das Ergebnis haben. Nichtsdestotrotz hat das Spiel schon eine gewisse Bedeutung für beide Teams.

Solskjaer baut auf Pogba

Für United-Coach Ole Gunnar Solskjaer ist es die erste Sommervorbereitung mit dem Team, in der er die Mannschaft nach seinen Vorstellungen formen kann. Dafür hat der ehemalige United-Spieler auch schon eine ganz genaue Vorstellung. "Ich möchte das Team rund um Paul Pogba aufbauen", stellt er den französischen Weltmeister in den Mittelpunkt seiner Planung.

Natürlich darf man im ersten Spiel noch keine Wunderdinge erwarten, aber Solskjaer steht schon unter einem gewissen Druck. Nachdem er das Team von José Mourinho übernommen hatte, glückte es ihm nicht, die Leistung zu stabilisieren. So stand am Ende der vergangenen Saison nur ein enttäuschender sechster Platz und die Qualifikation für die Euro League. Aber er konnte die Vereinsverantwortlichen wohl von seiner Arbeit überzeugen und hat nun die Chance, sich von Beginn einer Saison an zu beweisen.

Neuanfang mit Conte

Auch bei Inter Mailand steht ein frischer Mann an der Seitenlinie. Nachdem man bei Inter mit dem internationalen Abschneiden unter Luciano Spalletti nicht zufrieden war - man schied in der Euro League im Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt aus - will man nun mit Antonio Conte einen Neuanfang wagen.

Dazu verstärkte man die Mannschaft bereits mit Diego Godin von Atlético Madrid. Noch stapelt Conte jedoch tief. "Wir werden etwas Zeit brauchen, um einander kennenzulernen und eine Reise zu starten. Der Transfermarkt hat bis Anfang September geöffnet und ich werde mich umschauen. Ich will Spieler, die wie wir denken. Sollten Spieler nicht auf meiner Wellenlänge sein, bleiben wir Freunde, aber ich werde mich für jemand anderes entscheiden", erklärte der neue Inter-Trainer seine Marschroute für die kommenden Wochen.

Mailand noch ohne Sieg gegen United

Trotz allem wäre ein Erfolg zum ICC-Auftakt ein gutes Zeichen für den Neuanfang mit Conte. Zumal ein Sieg über Manchester United nicht nur ein Prestigeerfolg wäre. Es wäre auch der erste Sieg überhaupt gegen den englischen Rekordmeister. Überraschenderweise stand man sich bisher erst vier Mal gegenüber. Davon konnten die Engländer zwei Spiele gewinnen und zwei Mal trennte man sich unentschieden.

Ein Sieg wäre daher ein willkommener Premierenerfolg als Startzeichen für eine erfolgreiche Saison.

Voraussichtliche Aufstellung

Manchester United: Romero; Rojo, Lindelöf, Bailly, Wan-Bissaka; Pogba, McTominay, James, Mata, Greenwood; Rashford

Inter Mailand: Handanovic; Skriniar, de Vrij, D’Ambrosio; Perisic, Sensi, Brozovic, Gagliardini, Candreva; Esposito, Longo

