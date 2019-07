Die chinesische Metropole Shanghai ist am Donnerstag Schauplatz eines Fußball-Klassikers.

Im rein englischen Duell treffen beim International Champions Cup die Premier-League-Klubs Tottenham Hotspur und Manchester United aufeinander.

Dabei dürften beide Teams mit einer breiten Brust in die Partie gehen, da sie mit einem Sieg in den ICC 2019 starteten. Die Spurs setzten sich dank eines Treffers von Harry Kane in der Nachspielzeit mit 3:2 gegen den italienischen Meister Juventus Turin um Superstar Cristiano Ronaldo durch.

Für Manchester United reichte es gegen den italienischen Topklub Inter Mailand zu einem knappen 1:0.

ICC: Tottenham Hotspur - Manchester United, ab 13.30 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1 und im Livestream auf SPORT1.de

Tottenham tätigt Top-Transfer

Die Tottenham Hotspur hatten vergangenen Sommer, auch aufgrund des Stadionneubaus, auf Transfers verzichtet. In der aktuellen Transferperiode schlug der Champions League-Finalist der vergangenen Saison allerdings zu.

Neuzugang Tanguy Ndombélé ließen sich die Spurs 60 Millionen Euro kosten, gegen Juve sammelte er erste Spielminuten für Tottenham.

Die Bilanz der vergangenen Premier-League-Saison lässt ein offenes Spiel erwarten. In der Spielzeit 2018/19 gelang beiden Mannschaften je ein Auswärtserfolg.

Die voraussichtliche Aufstellung

Tottenham Hotspur: Lloris – Trippier, Sanchez, Alderweireld, Rose – Ndombélé, Winks – Lucas Moura, Eriksen, Son – Kane

Manchester United: de Gea – Wan-Bissake, Jones, Lindelöf, Shaw – Matic, Pogba – James, Lingard, Rashford – Martial

So können Sie Tottenham Hotspur - Manchester United LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de

Liveticker: SPORT1.de