Die Klub-WM in Katar findet vom 11. bis 21. Dezember statt.

Den Termin gab der Fußball-Weltverband FIFA am Freitag bekannt. Das Mini-Turnier, das ab 2021 grundlegend reformiert wird, wird in diesem und im nächsten Jahr im Land des WM-Gastgebers 2022 ausgetragen.

Am Turnier im Dezember wird unter anderem Champions-League-Sieger FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp teilnehmen. Ab 2021 soll das Turnier auf 24 Mannschaften aufgestockt und im Sommer ausgetragen werden.

Für Klopp könnte das Turnier zu heftigem Weihnachtsstress führen. Die Reds werden in Katar am 18. und 21. Dezember spielen, insgesamt könnten sie um Weihnachten herum satte zehn Spiele in nur 29 Tagen bestreiten.

Neben sechs Premier-League-Spielen zwischen 4. Dezember und 1. Januar, stehen auch noch ein Gruppenspiel der Champions League und potenziell der Liga Cup auf dem Programm. Klopp ist ohnehinhin kein Freund solcher Turniere wie der Klub-WM, wie er damit umgeht, dürfte interessant sein.