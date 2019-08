Die potentiellen Mega-Deals zum Durchklicken:

Selten zuvor standen so viele Mega-Deals knapp zwei Wochen vor dem Ende der Transferperiode noch in der Warteschlange.

Es scheint, als warten die europäischen Großmächte noch auf den entscheidenden Domino-Stein.

Dieser könnte den Namen Neymar tragen, dessen Abschied aus Paris wohl nur noch Formsache ist.

Mit Gareth Bale und James Rodriguez hätte Real Madrid prominente Tauschmasse anzubieten, doch auch der große Rivale aus Barcelona hat großes Interesse an einer Rückholaktion.

So oder so: Es bahnt sich noch Großes an auf dem internationalen Transfermarkt. Auch der FC Bayern könnte noch profitieren.