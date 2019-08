Die schwärzeste Serie im britischen Fußball ist zu Ende gegangen: Nach sage und schreibe 840 Tagen (!) und 73 Spielen ohne Sieg (!) durfte der Fort William FC endlich wieder jubeln.

"Unglaubliche Szenen hier im Claggan Park!", twitterte der Verein nach dem Treffer zum 5:2-Endstand gegen Nairn County im North of Scotland Cup.

Zwei Stunden später bedankte sich der Klub noch immer vollkommen euphorisiert bei seinen Fans: "Ein toller Abend heute im Claggan Park. Ein unglaubliches Gefühl. Wir möchten uns bei allen bedanken, die heute Abend in den Claggan Park gekommen sind."

Wie ein Video auf Twitter zeigt, war zumindest einer der fünf Treffer äußerst sehenswert: Harry Nicolson drosch den Ball per Freistoß aus rund 20 Metern in den Winkel.

Fort William FC wird zum Twitter-Trend

Der seltene Erfolg des schottischen Amateurklubs löste auf Twitter eine riesige Welle an Reaktionen aus, die Anzahl der Follower schoss nur wenige Minuten nach dem Schlusspfiff am Mittwochabend von 8000 auf 10.000 in die Höhe, am Donnerstagmittag waren es bereits über 14.000 Follower.

Die Mannschaft von Trainer Russell MacMorran spielt aktuell in der Highland Football League, neben der Lowland Football League eine der zwei fünftklassigen Ligen im schottischen Fußball.

Die Spieler betreiben den Sport allesamt in ihrer Freizeit neben ihren eigentlichen Berufen. Im Klub verdienen sie laut Informationen der BBC durchschnittlich 20 Pfund pro Woche.

Minus 224 Tore, minus 7 Punkte

Die vergangene Saison schlossen die Schotten mit einer Tordifferenz von minus 224 und einem Punktestand von minus sieben Zählern ab. Dieser kam aufgrund des dreimaligen Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers zustande.

Die jahrelange Negativserie hatte Fort William sogar zu einem eigenen Dokumentarfilm verholfen: Die BBC Schottland begleitete den Klub, dessen letzte Halbzeitführung im Februar wegen eines überfluteten Spielfeldes buchstäblich baden ging, in der Dokumentation "The Fort".