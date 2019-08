Nach Dach-Einsturz: Alkmaar-Stadion wegen Einsturz-Gefahr geschlossen

Die Gemeinde Alkmaar hat wegen weiterer Einsturzgefahr die sofortige Schließung des Fußballstadions des niederländischen Ehrendivisionärs AZ angeordnet.

In einem Brief an den Stadioneigentümer schreibt die Gemeinde, dass sie bei Nichtbefolgung das Stadion versiegeln würde. Nur das Bürogebäude an der Haupttribüne ist weiterhin zugänglich.

Die Betriebe, die unter der Molenaar-Tribüne, deren Dach am vergangenen Samstag eingestürzt ist, ihre Räumlichkeiten haben, werden evakuiert.

Auch die umliegenden Parkplätze wurden geschlossen. Das zwischen 2005 und 2006 erbaute Stadion werde erst wieder freigegeben, wenn Sicherheit garantiert werden könne, teilte die Gemeinde mit.

Der staatliche Untersuchungsrat für Sicherheit hat bei seiner Inspektion des nicht eingestürzten Tribünendachs zwei weitere Brüche und zwei verdächtige Stellen gefunden. "Sie sind ein akutes Risiko", erklärte der Untersuchungsrat.

Schweißverbindungen als Unglücksursache ausgemacht

Als erste Unglücksursache hat der Rat in der Stahlkonstruktion zu leichte Schweißverbindungen ausgemacht. Weitere Untersuchungen seien notwendig. AZ Alkmaar hat ein Ingenieurbüro beauftragt, die Stadionkonstruktion zu überprüfen und eine Zusammenarbeit mit den Behörden versprochen.

Unterdessen wurde bekannt, dass Subunternehmer, die am Bau des Tribünendachs beteiligt waren, auch beim Bau von anderen in den Niederlanden eingestürzten Gebäuden tätig waren. Sie bestehen alle nicht mehr.

Experten schätzen, dass es wahrscheinlich ein Jahr dauern wird, bis das Stadion wieder benutzbar ist. Ein festes Ersatzstadion für seine Heimspiele hat der Klub noch nicht gefunden.

Am Sonntag findet das Ligaspiel gegen den FC Groningen im Stadion des Ligakonkurrenten ADO in Den Haag statt. Dort hatte Alkmaar auch schon das Europa-League-Qualifikationsspiel gegen den ukrainischen Verein FC Mariupol (4:0) am Donnerstag ausgetragen.

Das nächste Europapokalspiel gegen Royal Antwerpen wird am 22. August im Stadion des FC Twente in Enschede stattfinden.