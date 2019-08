Die Saison ist noch jung, doch Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben schon zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit die Gelegenheit einen Titel zu gewinnen.

Der Champions-League-Sieger tritt im UEFA Super Cup gegen den FC Chelsea an, der im Vorjahr die Europa League gewinnen konnte. Zum siebten Mal treffen damit im Super Cup zwei Konkurrenten aus einem Land aufeinander.

Auch im letzten Jahr was das der Fall, als Atletico Madrid Stadtrivalen Real Madrid mit 4:2 nach Verlängerung schlagen konnte. Ein rein englisches Duell gab es noch nie, bislang trafen fünfmal zwei spanische und zweimal zwei italienische Teams aufeinander.

Eine Schiedsrichterin im Fokus

Bei dem Spiel in Istanbul wird der Fokus nicht nur auf den Spielern liegen, sondern auch auf Stephanie Frappart. Die 35-jährige Schiedsrichterin wird als erste Frau ein UEFA-Pflichtspiel der Männer leiten.

"Ich bin sehr glücklich und es war wirklich eine Überraschung", sagte Frappart vor dem Spiel im Besiktas Park. "Ich hoffe, dass es ein Zeichen für alle weiblichen Schiedsrichter ist und für alle jungen Mädchen, die Schiedsrichterinnen werden wollen."

Die Französin hatte schon im April Geschichte geschrieben, als sie als erste Frau ein Spiel der Ligue 1 gepfiffen hatte. In der Saison 2019/20 gehört sie zum Kreis der Schiedsrichter der höchsten französischen Liga. Frappart hatte zuletzt auch das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen gepfiffen.

FC Liverpool will ersten Titel

Im englischen Superpokal - besser bekannt als Community Shield - musste sich Liverpool zuletzt Manchester City geschlagen geben, gegen die Blues soll nun ein Sieg und der erste Titel der Saison her (UEFA Super Cup: FC Liverpool - FC Chelsea um 21 Uhr im LIVETICKER).

"Wir wollen jetzt natürlich mehr Trophäen gewinnen. Wir wollen uns nicht mit der Champions League zufriedengeben", sagte Liverpools Außenverteidiger Andy Robertson in einem Interview auf der Vereins-Homepage.

Chelsea mit neuem Coach Lampard

Mit Chelsea treffen die Reds auf einen Gegner, den sie aus der Premier League bestens kennen. "Wenn man gegen ein englisches Team spielt, kennst du es normalerweise in- und auswendig. Du kennst die Spieler auf die du triffst, was sie drauf haben und so weiter", sagte Robertson.

Bei den Blues hat sich in der Sommerpause allerdings einiges geändert. Die Vereins-Legende Frank Lampard trat die Nachfolge des zu Juventus Turin abgewanderten Trainers Maurizio Sarri an und Superstar Eden Hazard entschied sich für einen Wechsel zu Real Madrid.

Weil dem Klub zudem eine Transfersperre aufgebrummt worden war, konnte auf dem Transfermarkt nicht nachgerüstet werden.

Debüt von Lampard misslingt

Der neue Chelsea-Coach Lampard erlebte ein Debüt zum vergessen. Die Klub-Legende musste sich mit seinem Team mit 0:4 bei Manchester United geschlagen geben.

Nun hat der 41-Jährige die Chance seinen ersten Titel als Trainer zu holen und könnte durch einen Erfolg gegen den FC Liverpool auch den schlechten Start vergessen machen.

Lampard will in seiner ersten Trainersaison an der Stamford Bridge vor allem auf seine jungen Spieler setzen. Gegen die Reds wird ihm aber auch Offensivstar Willian nach einer Verletzung wieder zur Verfügung stehen. Gut möglich, dass sich der Blues-Coach für mehr Erfahrung entscheidet und den Brasilianer aufbietet.

Liverpool ohne Alisson zum Super Cup

Verzichten muss Coach Jürgen Klopp beim Showdown im Vodafone Park von Istanbul auf ihren Stammtorhüter Alisson Becker. Der brasilianische Nationalspieler hatte sich beim Auftaktspiel in der Premier League gegen Norwich City an der Wade verletzt und wird die Reise in die Türkei nicht antreten.

Ersetzt wird Alisson wie schon gegen Norwich durch den spanischen Neuzugang Adrián. Der 32-Jährige bringt laut Klopp alles mit, was ein Liverpool-Keeper braucht: "Ein ruhiger Typ, der auch emotional sein kann, gut mit den Füßen – und das ist wirklich wichtig für uns."

Auf der Ersatzbank wird beim Super Cup wohl der 20 Jahre alte Caoimhin Kelleher Platz nehmen.

Pulisic vs Klopp - Duell der Ex-Dortmunder

"Natürlich sind sie ein bisschen abhängiger von Nachwuchsspielern", erklärte Robertson, ergänzte jedoch: "Sie haben fantastische Nachwuchsspieler, die sich schon auf einem sehr hohen Level bewiesen haben."

Einer der jungen Hoffnungsträger in den Reihen des FC Chelsea ist Christian Pulisic. Der ehemalige Offensivspieler von Borussia Dortmund soll für die kreativen Momente sorgen – und dem ehemaligen BVB-Coach Klopp beim Super Cup die zweite Titelchance innerhalb von 11 Tagen zunichte machen.

So können Sie FC Liverpool - FC Chelsea beim Super Cup LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de