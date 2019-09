Glück im Unglück für Jermain Defoe!

Der 36 Jahre alte englische Stürmer, der seit Januar auf Leihbasis für die Glasgow Rangers spielt, wurde in der schottischen Stadt in der Nähe des Clyde Tunnels gegen 18 Uhr Ortszeit in einen Autounfall verwickelt, wie ein Rangers-Sprecher bestätigte.

Laut Polizei waren drei Fahrzeuge an dem Vorfall beteiligt, verletzt wurde aber niemand. Zwei Autos wurden erheblich beschädigt, darunter ein Range Rover, in dem der frühere englische Nationalspieler Augenzeugenberichten zufolge mit einer Frau unterwegs gewesen sein soll.

Defoe hatte erst am Nachmittag mit seinen Rangers gegen den FC Aberdeen gespielt. Beim 5:0-Kantersieg wurde der Angreifer nach knapp einer Stunde eingewechselt und erzielte den letzten Treffer.