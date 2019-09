Der frühere Verteidiger des Burton Albion FC, Kelvin Maynard, ist tot. Die BBC berichtet, dass der 32-Jährige am 18. September in Amsterdam in seinem Auto erschossen wurde.

Mehrere Feuerwehrmänner aus einer nahen Station sollen versucht haben, ihn zu retten. Er starb jedoch an seinen schweren Verletzungen.

Der Niederländer, der auch für Royal Antwerpen auflief, spielte zuletzt für den Amateurklub Alphense Boys in seiner Heimat. Für Burton lief er zwischen 2014 und 2017 zehnmal in der drittklassigen Football League Two auf.