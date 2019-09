Cristiano Ronaldo sitzt gemütlich auf seinem Sofa und liest ein Buch.

Dieses Bild postete der Superstar von Juventus Turin am Montagabend bei Instagram - kurz nachdem, Lionel Messi zum Weltfußballer gewählt wurde. Hinter Virgil van Dijk landete Ronaldo nur auf Platz 3.

Vermeintlicher Subtext: Wenn ich schon nicht zum weltbesten Fußballer gewählt werde, dann interessiert mich das auch nicht die Bohne.

Ronaldo? Für Portugal bleibt er "The Best"

Einen philosophisch angehauchten Text schrieb CR7 in seinem Intagram-Post: "Geduld und Ausdauer sind zwei Eigenschaften, die den Profi vom Amateur unterscheiden. Alles, was heute großartig ist, hat eines Tages klein angefangen. Du kannst nicht alles tun, aber du tust alles, was du kannst, um deine Träume in die Realität umzusetzen. Und versuche daran zu denken, dass nachts immer die Morgendämmerung kommt."

Ronaldo selbst war der Veranstaltung fern geblieben, obwohl seine Anreise von Turn nach Mailand nicht gerade beschwerlich gewesen wäre. Im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Mathijs der Ligt, der trotz des Juventus-Spiels am Dienstag bei Brescia Calcio anwesend war, fällt der Portugiese derzeit aber verletzungsbedingt aus.

Die FIFA jedenfalls ignorierte den 33-Jährigen. Bei der Aufzählung der Top 11 erwähnten die Moderatoren Ronaldo mit keiner Silbe - obwohl er im besten Team des Jahres stand.

Fairplay-Preis für Bielsa? Lineker lacht Tränen

Unterstützung bekam Ronaldo zumindest von der portugiesischen Nationalmannschaft, die ihren Kapitän kurz nach der Wahl bei Twitter als "The Best" titulierte.

Einen Tweet mit drei tränenlachenden Smileys setzte Gary Lineker ab - allerdings nicht zu Ronaldo, sondern zu Marcelo Bielsa. Der Leeds-Coach bekam den Fairplay-Preis überreicht, weil er am vorletzten Spieltag der Meisterschaft dem Gegner Aston Villa ein Tor "geschenkt" hatte und damit die Rest-Chancen im Kampf um den Aufstieg verspielte.

Ex-Nationalspieler Lineker hatte aber auch noch die Spionage-Affäre (Spy-Gate) in bester Erinnerung, bei der Bielsa die Hauptrolle spielte.

