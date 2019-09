Der Patrick Thistle Footall Club, ein in Glasgow beheimateter Fußballklub, war bereits am Ende. Jetzt folgt eine überraschende Wendung, die besonders und schön zugleich ist.

Der 72-Jährige Millionär Colin Weir, ein großer Fan des Vereins, möchte seinen Herzensklub kaufen.

Der Rentner gibt alles für seinen Verein, möchte nach erfolgreichem Kauf aber nicht die Leitung übernehmen, sondern sie an die Fans übergeben.

Lotto-Millionär Weir lebt seinen Traum

Der Schotte kam durch Zufall und viel Glück an seine Millionen. Vor acht Jahren spielte Weir Lotto und gewann den Jackpot in Höhe von 161 Millionen Pfund (ca. 180 Millionen Euro).

Anschließend stellte er sich die Frage: Wohin mit dem ganzen Geld? Weir hegt unter anderem den großen Wunsch, dass es seinem Verein Patrick Thistle gut geht und in Zukunft wieder bessere Zeiten auf den Zweitligisten zukommen.

In letzter Zeit hatten die Glasgower genug Probleme auf allen Ebenen, sportlich ist derzeit auch der Wurm drin: Nach sechs Spieltagen steht Patrick Whistle mit zwei Punkten am Tabellenende.

Weir will den Klub vor Investoren retten

Wie die Scottish Sun schreibt, hat der Lotto-Millionär ein offizielles Kaufangebot für die Mehrheitsanteile am Klub hinterlegt.

Ziel ist es aber nicht, die Macht an sich zu reißen - sondern viel mehr, den Traditionsverein vor einem chinesisch-amerikanischen Investorenduo zu retten, das schon vor längerer Zeit sein Interesse signalisierte.

Denn Weir geht es ausschließlich um seinen Verein. Da wolle er nicht, der der Klub plötzlich unabhängig von Investoren wird, die letztlich nur ihre persönlichen Ziel verfolgen.

Weir kauft den Verein für alle Fans

Weir will Patrick Thistle deshalb quasi stellvertretend für eine Fan-Inititative kaufen. Die Bewegung "Thistle for ever" steht repräsentativ für alle Fans. Das bedeutet, dass der 72-Jährige lediglich der Mann ist, der das Geld für den Kauf zur Verfügung stellt und das Zepter anschließend an die Initiative übergibt.

Paul Goodwin, Begründer von "Thistle for ever", zeigt sich begeistert vom vermutlich neuen Eigentümer. "Colin Weir ist ein langjähriger Thistle-Supporter, der nichts als das Beste für den Verein im Sinn hat".

Goodwin ist auch dankbar für die Hilfe, die der Verein von Colin Weir erhält. "Colins unglaublich großzügige Unterstützung ermöglicht uns es, dieses Kaufangebot vorzulegen. Unser Angebot bietet den aktuellen Besitzern eine Verkaufsoption, die im Interesse des gesamten Klubs liegt. Die Zukunft von Patrick Thistle wäre so auf Jahrzehnte hinaus abgesichert."