Historischer Erfolg für Somalias Fußball-Nationalmannschaft.

Die "Ocean Stars" feierten ihren ersten Sieg überhaupt in der WM-Qualifikation. Der 202. der Weltrangliste setzte sich auf neutralem Platz in Dschibuti dank eines Treffers von Anwar Sidali Shakunda mit 1:0 (0:0) gegen Simbabwe durch.

Von den elf bisherigen WM-Qualifikationsspielen in ihrer Geschichte hatten die Somalier acht verloren, dazu gab es drei Unentschieden.

In der ersten Runde der afrikanischen Qualifikation für die WM 2022 in Katar treten die Mannschaften in Hin- und Rückspiel im K.o.-Modus an. Das Rückspiel in Simbabwe findet am Sonntag statt.