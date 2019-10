Junge Talente werden in der heutigen Zeit schnell in den Himmel gelobt. Doch nicht alle schaffen am Ende den Durchbruch und etablieren sich in der europäischen Spitze. SPORT1 blickt auf die größten Talente, die 2010 gehyped wurden, und zeigt, wie sie sich im vergangenen Jahrzehnt entwickelt haben

© Getty Images