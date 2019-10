In der Bundesliga ist im Moment Robert Lewandowski der alles überstrahlende Torjäger. Der Gewinn des "Golden Boot" in dieser Saison ist durchaus vorstellbar für den Polen. Doch auch in den anderen Ligen wird fleißig getroffen. SPORT1 zeigt die Ballermänner Europas, und wer auch für die Bundesliga interessant sein könnte...

© Getty Images