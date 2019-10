Der ehemalige kamerunische Fußball-Profi Samuel Eto´o hat sich in einem Interview über seine früheren Trainer Jose Mourinho und Pep Guardiola geäußert.

Unter Guardiola trainerte der heute 38-Jährige während seiner Zeit beim FC Barcelona, bevor er zu Inter Mailand wechselte. Zu seinem Ex-Trainer findet er klare Worte "Ich mag ihn als Coach, aber nicht als Person" und erzählt weiter, dass er den Katalanen so gut wie keinen anderen Trainer verstanden habe. "Ich habe bei ihm das Fußballspielen gelernt. Er interpretiert Dinge viel besser als andere."

"Wäre gerne wie Aragones"

Nach seinem Wechsel zu Inter Mailand im Jahr 2009 trainierte er unter José Mourinho. An die besonderen Methoden von "The Special One" erinnert sich Ero'o gut. "Er ließ mich einen Monat lang auf der Bank ausharren und in der Nachspielzeit aufwärmen", alles um ihn auf sein "bestes Level" zurückzubringen.

Anzeige

Mourinhos Taktik hat dabei durchaus gefruchtet und Inter Mailand lief mit Eto´o zu Höchstleistungen auf. "Wir haben alles gewonnen. Wir hatten ein Team aus elf Kämpfern."

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Wenn Eto´o sich entscheiden könnte, würde er aber bei einem ganz anderen Trainer bleiben: Luis Aragones, sein Trainer beim RCD Mallorca. "Wenn ich einmal Trainer werden sollte, wäre ich gern wie er."