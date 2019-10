Südkorea ohne Fans in Nordkorea

vergrößernverkleinern Heung-Min Son tritt mit Südkorea in Nordkorea an © Getty Images

Das südkoreanische Nationalteam bestreitet am Dienstag das brisante WM-Qualifikationsspiel in Nordkorea. Südkoreanische Fans und Journalisten sind nicht am Start.