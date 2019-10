Wenn die Niederlande am Donnerstag in der EM-Qualifikation auf Nordirland trifft (EM-Quali: Niederlande - Nordirland, ab 20.45 Uhr), bleibt Wout Weghorst wieder nur die Rolle des Zuschauers.

Trotz seiner vier Saisontore in der Bundesliga wurde der Wolfsburger erneut nicht von Ronald Koeman nominiert. Warum, das erklärte der Bondscoach nun in einer Pressekonferenz am Montag.

"Viele Leute schauen sich nur Tore an, aber wir sehen das komplette Spiel und stellen fest, dass er noch an seiner Spielweise arbeiten muss. Er muss weiter Tore schießen und zeigen, dass er sich auch in seinem Kombinationsspiel weiterentwickelt hat", rechtfertige der 56-Jährige die erneute Nicht-Nominierung des VfL-Stars.

Weghorst zuletzt 2018 für Niederlande im Einsatz

Mit 15 Toren im Kalenderjahr 2019 ist Weghorst hinter Robert Lewandowski (23) der zweitbeste Torschütze der Bundesliga. Ein Fakt, den auch Koeman nicht von der Hand weisen konnte. "Er ist für Wolfsburg sehr wichtig und schießt dort viele Tore. Das ist etwas, was wir nicht leugnen können", erklärte er.

Bislang bestritt der Stürmer in seiner Karriere erst drei Länderspiele, in denen er insgesamt lediglich 20 Minuten auf dem Feld stand. Letztmals kam er im Juni 2018 beim 1:1-Unentschieden gegen Italien für die Elftal zum Einsatz.

Anstelle von Weghorst setzt Koeman gegen Nordirland und drei Tage später gegen Weißrussland erneut auf Luuk de Jong und das, obwohl der frühere Gladbacher in dieser Saison in sieben Spielen für den FC Sevilla noch kein einziges Tor erzielt hat.