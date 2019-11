Gleich in der ersten Saison nach dem Einkauf bei CA Bragantino ist dem brasilianischen Ableger des Red-Bull-Fußballimperiums der Aufstieg in die erste Liga gelungen.

Nach dem 3:1 am Dienstag gegen Guarani FC kann dem nun unter dem Namen RB Bragantino startenden Spitzenreiter fünf Spieltagen vor Saisonschluss einer der vier Aufstiegsplätze nicht mehr genommen werden.

Durchbruch nach über 10 Jahren

Als Red Bull Brasil hatte das österreichische Energydrink-Unternehmen seit 2007 vergeblich versucht, wie die Fußball-Filialen in Leipzig, Salzburg und New York erstklassig zu werden, scheiterte dabei zuletzt 2015 und 2017 in der vierten Liga.

Anzeige

Im März kaufte sich das Unternehmen mit einer millionenschweren Finanzspritze wenige Wochen vor Saisonstart beim Zweitligisten Bragantino ein. Red Bull Brasil läuft seitdem als Farmteam mit jungen Talenten weiter.