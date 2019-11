Die Top-Torjäger der Champions League in einem Spiel zum Durchklicken:

Vier Treffer in einer Partie in der Champions League gelingen Robert Lewandowski bereits zum zweiten Mal in seiner Karriere!

Auch Andriy Shecvchenko, Mario Gomez und Marco van Basten reihen sich in den Top-Torjägern ein. Wer schaffte fünf Treffer in einer Partie?

SPORT1 zeigt die königlichen Goalgetter der Champions League seit 1992.