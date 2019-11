Wesley Sneijder zieht ein ehrliches Fazit seiner Profi-Karriere.

Seiner Meinung nach wäre mehr drin gewesen. "Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass ich in einem Atemzug mit Messi und Ronaldo genannt hätte werden können, wenn ich zu 100 Prozent engagiert gewesen wäre", erklärte der 35-Jährige gegenüber Fox Sports NL.

Dass es nicht so gekommen ist, hatte laut Sneijder einen einfachen Grund. "Ich wollte das nicht und ich bereue es auch nicht". Es sei nicht so gewesen, dass er es nicht in sich gehabt hätte.

Anzeige

Generell sieht er seine Karriere als vollkommen an. "Ich habe meine Karriere, so wie sie war, genossen. Ich habe alle Titel gewonnen, die man auf Vereinsebene gewinnen kann. Ich bin ein Teamplayer und liebe es, als Team erfolgreich zu sein."

Sneijder: CL-Titel schöner als Ballon d'Or

Sneijders größter Erfolg in seiner Karriere war der Champions-League-Sieg 2010, als er mit Inter Mailand unter Regie von José Mourinho den FC Bayern München bezwang. Im gleichen Jahr verlor er mit den Niederlanden das WM-Finale gegen Spanien.

Bei der anschließenden Wahl zum Ballon d'Or belegte der niederländische Regisseur allerdings nur Rang vier, es gewann Lionel Messi vor Andres Iniesta und Xavi. "Die Leute sagen immer noch zu mir, sie denken, ich hätten den Ballon d’Or 2010 gewinnen müssen. Doch ich sage denen dann immer, der CL-Titel war schöner als eine individuelle Auszeichnung."

Natürlich wäre diese Auszeichnung die "Kirsche auf der Torte" gewesen, allerdings sei es befriedigend genug, "dass mir die Leute sagen, ich hätte sie gewinnen müssen."