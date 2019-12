vergrößernverkleinern Die deutsche Nationalmannschaft wurde 1954 in Bern Weltmeister © Getty Images

Lesedauer: 2 Minuten

Welcher deutsche Fußball-Fan erinnert sich nicht an das WM-Finale 1954 in Bern. Nach dem das alte Stadion abgerissen wurde, verschwand auch der Name. Das soll sich bald ändern.