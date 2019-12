Die Tottenham Hotspur befinden sich unter José Mourinho wieder im Aufwind.

Auch der Portugiese hat scheinbar einen Wandel durchlebt und versucht sich nun als Menschenfänger.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Bestes Beispiel dafür ist seine Aktion nach dem 5:0-Erfolg über Burnley am Wochenende. Laut englischen Medienberichten nahm der Portugiese demonstrativ den Spielball Matchwinner Heung-Min Son weg und überreichte ihn, mit Sprüchen und Lachen garniert, an Youngster Troy Parrot. Der 17-Jährige hatte in der Partie sein Debüt gefeiert.

Aber auch für Son hatte er noch warme Worte übrig. Auf der Pressekonferenz nach der Partie verriet Mourinho, dass sein Sohn den südkoreanischen Stürmer "Sonaldo" nennt.

In den ersten fünf Spielen schaffte "The Special One" vier Siege und die Spurs erzielten 16 Tore. Als nächstes kommt es am Mittwoch in der Champions League zum Duell mit dem FC Bayern (Champions League: FC Bayern - Tottenham Hotspur ab 21 Uhr im LIVETICKER)