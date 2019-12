Der schottische Rekordmeister Glasgow Rangers hat die 420. Auflage des Old Firm Derbys beim Stadtrivalen Celtic mit 2:1 (1:1) für sich entschieden und damit die Serie der Hoops von zuletzt elf Siegen beendet.

In einer gewohnt hitzigen und intensiv umkämpften Partie im mit 60.411 Zuschauern ausverkauften Celtic Park sorgten Ryan Kent (36.) und Nikola Katic (56.) mit ihren Treffern für den insgesamt 162. Derbysieg der Rangers.

Für Celtic, das bisher 159 Spiele in der Geschichte des Glasgower Stadtderbys gewonnen hat, traf Odsonne Edouard zum zwischenzeitlichen Ausgleich (41.). In der Nachspielzeit wurde Rangers-Stürmer Alfredo Morelos nach einer Schwalbe mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen (90.+6).

Durch die Niederlage verpasste es Celtic, sich an der Tabellenspitze vom Erzrivalen abzusetzen. Nach dem 21. Spieltag liegen die "Bhoys in Green" mit 52 Punkten an der Spitze. Dahinter rangieren die Rangers, die jetzt 50 Zähler auf dem Konto haben.