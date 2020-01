Red Bull-Boss Dietrich Mateschitz soll wieder in Kauflaune sein. Laut Informationen des InsideBusiness soll der Red Bull-Gründer am vergangenen Wochenende in in Kopenhagen im Stadtteil Vestegnen gewesen sein, um sich den Club Bröndby IF genauer anzugucken.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Bröndby in finanzieller Schieflage

Red Bull sei laut dem Bericht interessiert Anteile bei Bröndby zu erwerben.

Anzeige

Trotz sportlicher Erfolge ist der Klub zuletzt in finanzielle Schieflage geraten. Eigentümer Jan Bech Andersen soll daher auf der Suche nach neuen Investoren sein. Laut dem aktuellen Geschäftsbericht erwarten die Dänen für 2019 ein Minus von knapp 80 Millionen Dänischen Kronen (ca. zehn Millionen Euro).

Für das Red-Bull-Imperium wäre der dänische Markt interessant, um Spieler für Salzburg und Leipzig zu entwickeln und gleichzeitig den Talenten eine weitere Anlaufstelle zu bieten.

Nach Salzburg, Leipzig, New York und Braganca wäre Kopenhagen der fünfte Fußballklub des österreichischen Unternehmen.

Fanszene wehrt sich gegen Einstieg

Doch die Fanszene wehrt sich gegen einen möglichen Einstieg des Getränkekonzerns bei dem Kopenhagener Vorortklub. In einem offenen Brief erklären sie, dass sie sich zwar großen sportlichen Erfolg wünschen, es aber auch Wichtigeres gebe.

"Sowohl in Salzburg als auch in Leipzig hat man gesehen, wie die Österreicher mit dem Geld richtige Fußballvereine in reine Geschäfte verwandelt haben", erklärte der Fanclub Sydsiden. "Sie haben die Logos, Farben, Stadionnamen der Mutterclubs verändert - alles! Wir werden niemals zulassen, dass das bei unserem Club passiert", heißt es weiter.

Am kommenden Samstag kommt es zu einem Treffen zwischen Fan-und Klubvertretern.

Jetzt das aktuelle Trikot von RB Leipzig bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Kurz nachdem das Gerücht über einen möglichen Red Bull-Einstieg die Runde machte, waren am Stadion Plakate aufgehangen worden, um zu protestieren.

Bröndby IF spielte zuletzt neun Mal in der Europa League. Aktuell stehen die Dänen auf Rang vier der dänischen Superliga.