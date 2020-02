vergrößernverkleinern In Frankreich kam es zu einem Eklat © Getty Images

In Frankreich kommt es nach einer Partie zwischen unterklassigen Teams zum Eklat. Ein Profi beißt einem anderen in den Penis, was eine Mega-Sperre zu Folge hat.